Раньше Донецк был городом миллиона роз: В «ДНР» строят очередного автобота (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке рядом с первым автоботом недалеко от «Маяка» строят еще одного.

Как сообщают очевидцы, композиция – не менее масштабная. Строят ее сотрудники «Камаз-центра», офис которого расположен напротив. Это компания по продаже запчастей и сервисному обслуживанию грузовых машин, и таким образом фирма решила привлечь к себе внимание.

В местных пабликах дончане делятся ироничными комментариями: «Ожидается нападение десептиконов?... Раньше Донецк был городом миллиона роз, а теперь город миллиона автоботов… А они точно не захватят ДНР?».

Многие начинание поддерживают: «Красавцы! Очень круто, и это несмотря на то, что я далеко не фанат трансформеров и подобного. Детвора в восторге!... А че, прикольно. Детвора точно будет в диком восторге».

Есть и критики: «Кому это нужно?... Только у нас в ДНР делают всякую фигню, только не то, что людям надо! Лучше бы что-то толковое сделали, чем это строили, пользы от этого 0. Малолетки и синявки скоро доберутся. Лучше бы эти святые частники дорогу сделали, пользы больше было бы!».

Также жители Донецка сообщают, что в планах – установка третьей композиции.