За средства Красного Креста: В Бахмуте стартовало строительство отделения неотложной медицинской помощи (Фото)

В Бахмуте началось строительство будущего отделения неотложной медицинской помощи. Церемонию символического старта 4 ноября провели глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко вместе с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером, передает пресс-служба Донецкой ОГА.

Участие в мероприятии приняла также заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

Как рассказали в Донецкой ОГА, это отделение будет построено на средства Красного Креста. Сметная стоимость проекта – 51,9 млн грн, в том числе строительные работы – 36,7 млн грн, оборудование и другие расходы – 15,1 млн грн. Общая площадь застройки составляет 1 736,06 кв. м.

«Здание отделения экстренной (неотложной) медицинской помощи – это новая современная постройка, которая будет расположена на территории больничного городка. Здесь будет предусмотрена возможность проведения своевременной сортировки пациентов, с отдельными входами для амбулаторных больных и больных, доставленных каретой скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Пребывание тяжелобольных пациентов до установления диагноза и перевода в профильное отделение предусмотрено до 24 часов. Работа отделения будет организована по принципу мультидисциплинарной команды из врачей – анестезиологов, врачей терапевт и узких специалистов, с возможностью проведения компьютерной томографии, рентгенологической, ультразвуковой, лабораторной диагностики в режиме 24/7.

В отделении будет работать 17 медработников, в том числе 6 врачей и 8 среднего медицинского персонала.

В рамках реализации проекта создания отделения «экстренки» в течение 2019-2020 годов уже было приобретено медицинское оборудование и мебель на общую сумму 10,7 млн гривен. Это, в частности, два аппарата ИВЛ, наркозно-дыхательная система, десять кислородных концентраторов, передвижной рентген-аппарат, портативный аппарат УЗИ.

Кроме того, за счет областного бюджета за более 15,7 млн грн приобрели систему рентгеновской компьютерной томографии всего тела SUPRIA 32, под параметры этого оборудования теперь будет строиться подходящее помещение.

Международный Комитет Красного Креста уже завершил подготовительные и начал строительные работы. Также МККК будет поддерживать больницу, направляя экспертов по неотложной помощи на краткосрочные миссии, а также проведение тренингов для медицинского персонала, чтобы обеспечить предоставление высококачественной неотложной помощи.