Почти 10 тысяч за сутки: В Украине – новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 9 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В том числе заболели 369 детей и 514 медработников. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за последние сутки госпитализированы 1 269 человек; зафиксировано 193 летальных случая. При этом выздоровели 8 378 человек.

Проведено тестирований за сутки – 75 598 (методом ПЦР – 46 856, методом ИФА – 28 742).

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (983), Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

С начала пандемии по состоянию на 5 ноября в Украине зарегистрированы 430 467 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

184 782 пациента – выздоровели;

7 924 – скончались.

Проведено ПЦР-тестов – 3 470 669.