Украина подготовила «План совместных шагов» по прекращению конфликта на Донбассе: Подробности

Подготовленный украинской стороной «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года. Об этом рассказал глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает «Интерфакс-Украина».

Вывод незаконных вооруженных формирований, контроль над границей

«Первое, что мы предлагаем сделать, – прекратить обязательно вооруженный конфликт, и провести обязательно полную демилитаризацию ОРДЛО. С этого нужно начинать. То есть, все вооруженные формирования, наемники, вооружение – все должно быть выведено с этой территории, незаконные вооруженные формирования должны быть распущены. И это нужно сделать в начале 2021 года», – сказал глава украинской делегации в ТКГ.

По его словам, после этого Украина должна взять под контроль границу и обеспечить на этих территориях нормальную жизнедеятельность. «То есть, составляющая безопасности становится главной, определяющей для того, чтобы двигаться вперед», – подчеркнул Кравчук.

Амнистия

Глава делегации Украины в ТКГ отметил, что важно будет четко урегулировать вопрос ответственности для лиц, принимавших участие в событиях, связанных с войной на Донбассе, и недопущения наказания для тех, на ком нет вины за совершение преступлений.

«Это должно быть сделано путем принятия Верховной Радой Украины соответствующего законопроекта, текст которого нужно будет обсудить в рабочей группе ТКГ по политическим вопросам. Нам нужно, чтобы вопросы ответственности решались по закону, взвешенно, с учетом ситуации на Донбассе, и с учетом опыта других стран. Потому что есть преступники, есть люди, которые пришли туда убивать за деньги, – они должны нести ответственность, а другие – нормально жить и работать на своей, украинской земле», – пояснил он.

Освобождение пленных

Украинская сторона будет настаивать, что необходимо немедленно обеспечить полный и безусловный доступ международных организаций, включая Международный комитет Красного Креста, ко всем удерживаемым лицам. Украина хотела бы, чтобы это было сделано до середины ноября 2020 года, а окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» произошло не позднее 15 декабря 2020 года.

Увеличение численности СММ ОБСЕ

Кравчук отметил, что СММ ОБСЕ должна иметь безопасный доступ ко всей территории Украины, чтобы выполнять свою миссию, а Украина также хотела бы добиться до середины декабря увеличения численного состава СММ ОБСЕ на 1500 человек, и обратится с этим к Постоянному совету ОБСЕ.

«Мы надеемся, что и Российская Федерация, и Германия, и Франция поддержат такое наше предложение. Поскольку для наблюдения над украинско-российской границей в Донецкой и Луганской области необходима активная работа и постоянное информирование», – подчеркнул он, указав, что в своем плане Украина настаивает над обеспечением полного контроля над конкретными участками российско-украинской границы со своей стороны.

Местные выборы

Согласно украинскому плану, не позднее 31 марта 2021 года на территории ОРДЛО должны быть проведены местные выборы в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ – Копенгагенского документа 1990 года.

«Кроме того, необходимо будет принять закон об особенностях проведения местных выборов в ОРДЛО. Я думаю, что Верховная Рада уже наработала много в этом направлении. Нужно поднять все эти наработки, посмотреть на их содержание, и с учетом тех изменений, которые произошли, принять соответствующее решение», – отметил Кравчук.

Он также добавил, что поскольку «формулу Штайнмайера» обсуждали на встрече «нормандской четверки» в декабре 2019 года в Париже и взяли в работу, то ее нельзя обойти стороной и необходимо также упомянуть в документе.

Отмена российской паспортизации

Кравчук отметил, что власти Российской Федерации, в том числе президент РФ Владимир Путин, приняли ряд решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства, хотя сам президент России неоднократно говорил, что эти территории являются частью Украины. Поэтому украинская сторона будет предлагать, чтобы такие решения и документы были отменены.

Свободная экономическая зона

По словам первого президента, Украина также будет предлагать создание Свободной экономической зоны в рамках реализации особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО. «Без нее восстановить там экономику будет невозможно. И эта Свободная экономическая зона, согласно нашему видению, должна действовать где-то ориентировочно до 2050 года. Расчеты показывают, что это время позволит привести регион Донбасса в нормальное состояние», – сказал он.

План должен быть принят всеми сторонами

Глава делегации Украины в ТКГ подчеркнул, что предлагаемый «План совместных шагов» не является заменой того, что уже сделано за 6 лет работы «нормандского формата» и ТКГ. «Это документ, который соответствует и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах», – пояснил он.

Кравчук убежден, что это не может быть документ, который построен на основании предложений какой-то одной стороны: то ли Украины, то ли России, то ли ОБСЕ.

«Это должен быть документ, который учтет то, что сделано, и что мы видим на завтра. Должны быть учтены предложения всех сторон. Только такой документ будет иметь право на жизнь, воспринят и будет выполняться всеми сторонами. Чтобы этот план был реальным, и мы нашли ту "золотую середину", которая отвечает интересам всех сторон, а главное – людей, которые живут на временно оккупированных территориях Донбасса», – призвал он.

По словам Леонида Кравчука, 5 ноября этот план украинской стороны будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.

Напомним, ранее «Л-ДНР» внесли на рассмотрение Трехсторонней контактной группы свой проект «дорожной карты» из 15 пунктов по реализации Минских соглашений.