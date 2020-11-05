Сводка из зоны ООС за 4 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 4 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы 6 нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года, со стороны НВФ. Режим прекращения огня противник нарушил неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Широкино. На этих участках НВФ применили автоматический станковый гранатомет. В районе Гнутово, Авдеевки и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, вопреки договоренностям Трехсторонней контактной группы, в районе поселка Шумы (Торецк) отмечен пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Применив стрелковое оружие, воины Объединенных сил сбили беспилотник.

С начала текущих суток, 5 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 8 единиц. Под огнем оказался район поселка Доломитное на горловском направлении, а также окрестности села Веденское – на мариупольском направлении. При обстрелах противник применял минометы калибром 82 мм, стрелковое оружие и гранатометы».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.