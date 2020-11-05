В Краматорске развернут мобильный COVID- госпиталь, – Минздрав

В Краматорске планируется развернуть мобильный госпиталь для инфицированных коронавирусом. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что такой госпиталь будут организовывать в Донецкой области, поскольку в регионе сохраняется напряженная ситуация с заболеваемостью COVID-19.

Относительно размещения, Степанов рассказал, что сейчас рассматривают несколько локаций в Краматорске. Госпиталь будет рассчитан примерно на 500-1000 мест.

«Мы обсчитали сумму средств, которые будут выделены из государственного бюджета из ковидного фонда, на закупку оборудования, закупку самих коек функциональных, также на заработные платы нашим медицинским работникам, которые там будут работать», – уточнил министр.