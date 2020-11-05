RU
Все новости

В Краматорске развернут мобильный COVID- госпиталь, – Минздрав

05.11.20 10:25
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

В Краматорске планируется развернуть мобильный госпиталь для инфицированных коронавирусом. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что такой госпиталь будут организовывать в Донецкой области, поскольку в регионе сохраняется напряженная ситуация с заболеваемостью COVID-19.

Относительно размещения, Степанов рассказал, что сейчас рассматривают несколько локаций в Краматорске. Госпиталь будет рассчитан примерно на 500-1000 мест.

«Мы обсчитали сумму средств, которые будут выделены из государственного бюджета из ковидного фонда, на закупку оборудования, закупку самих коек функциональных, также на заработные платы нашим медицинским работникам, которые там будут работать», – уточнил министр.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк