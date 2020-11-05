Час для пожилых, запрет всех массовых мероприятий: В Украине введут новые карантинные ограничения

Минздрав предлагает правительству установить в Украине ряд дополнительных карантинных ограничений. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 ноября, сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Они будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ). Мы хотим, чтобы в ТРЦ работали исключительно магазины, чтобы люди могли купить необходимые им вещи и чтобы это не влияло на экономику нашей страны», – сказал Ляшко.

Также Минздрав будет просить правительство запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

«Запретить – именно запретить – деятельность субъектов хозяйствования, которые не соблюдают противоэпидемические нормы, прописанные в постановлениях Кабмина. Это позволит органам контроля применять меры административного воздействия и наказывать именно тех, кто нарушает противоэпидемические нормы. А те, кто соблюдает, чтобы могли работать в условиях существующих карантинных ограничений», – подчеркнул главный санврач.

Также субъектам хозяйствования будут рекомендовать ввести время с 10:00 до 12:00 для обслуживания людей старше 60 лет.

«Это не запрещает людям пожилого возраста посещать магазины в другое время. Но это должно побудить людей до 60 лет не посещать магазины, аптеки именно в период с 10:00 до 12:00», – пояснил Ляшко.

По его словам, такая мера вызвана тем, что в Украине именно возрастная категория 60+ имеет наиболее тяжелое течение болезни и тяжелые осложнения. 71% летальных случаев от коронавируса в Украине – именно среди людей старше 60 лет.

Кроме того, будут устанавливаться дополнительные ограничения в «красной» зоне карантина.