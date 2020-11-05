Огорожена высоким забором: В Донецке показали учебно-тренировочную базу «Металлурга» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке футбольная база хорошо видна с дамбы водоема Донецкое море. Как она выглядит сегодня, показал местный житель.

Учебно-тренировочная база донецкого футбольного клуба «Металлург» находится в южной части города, на побережье Донецкого моря.

База, по словам дончанина, огорожена высоким забором, «нам туда не пробраться». «За полем следят, видно, следят за территорией. Ухожено, кусты подстрижены. Спортивный клуб написано – "Металлург" или какой?», – рассказал дончанин.

Рядом со стадионом – балка. Пастухи пасут там коров.

В 2014 году тренировочную базу захватили участники незаконных вооруженных формирований.