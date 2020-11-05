В «ДНР» скончались 23 человека, болевших COVID-19

В «ДНР» за минувшие сутки выявлены 74 случая заболевания коронавирусом в результате тестирования и 7 случаев заболевания выявлены по клиническим показаниям. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

Количество летальных случаев за минувшие сутки, за 4 ноября, такое же, как и за 3 ноября: 23 человека, болевших COVID-19, скончались.

По состоянию на 10:00 5 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 7 285:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 3 073 пациента,

выписаны – 3 566 человек,

летальных случаев – 646.

Также в «ДНР» за сутки выявлено 106 случаев пневмоний, госпитализированы 59 человек. Всего на лечении находятся 2 328 пациентов с пневмониями, из них 508 – на кислородной поддержке (+35 за сутки).