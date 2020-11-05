Если 20% тестов позитивны: В «красной» зоне карантина установят новые правила

Для территорий «красной» зоны карантина Минздрав планирует ввести новые правила и ограничения. Такие предложения выносят на рассмотрение Кабмина. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 5 ноября, сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он напомнил, что ранее ограничения по «красной» зоне устанавливались местными органами власти по согласованию с госкомиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Теперь вводится новый показатель, который будет определять ограничения.

«Если заболеваемость превышает 320 на 100 тысяч населения и территория переходит на "красный" уровень эпидемической опасности, и на этой территории показатель тестирования позитивных результатов превышает 20% от всех протестированных, – то мы предлагаем не разрешать органам местной власти выбирать ограничения из перечня для "красного" уровня эпидемической опасности, а применять полностью весь перечень. Поскольку увеличение численности COVID-позитивных среди всех протестированных свидетельствует об активном эпидемическом процессе, и нужно принимать меры для сдерживания распространения вируса», – рассказал Ляшко.

Он пояснил, почему предлагается установить показатель 20% по позитивным на COVID результатам от общего числа тестов за последние 7 дней.

«Если мы посмотрим сейчас в целом по Украине, такой показатель составляет 19%. При том, что есть регионы, где такой показатель – 42%», – уточнил Ляшко.

По его словам, данную ситуацию сравнили со странами Европы, и больше, чем в Украине, такой показатель в Чехии – 30% позитивных на COVID от общего числа протестированных, а также в Польше – 28% (где вчера зарегистрировали более 25 тысяч случаев коронавируса в сутки), в Бельгии – 22%.

«В регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности мы предлагаем разрешить работу магазинов, но днем в период с 7:00 до 20:00, и чтобы количество посетителей было не более чем 1 человек на 20 кв. м», – отметил Ляшко.

Также Минздрав предлагает в «красной» зоне разрешить работать детским садам и школам с 1-го по 4-й классы. С 5-го класса будут отправлять на дистанционное обучение.