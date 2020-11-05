Для столовой: На Донетчине школьники выращивают овощи в теплице (Видео)

В Черкасской объединенной территориальной громаде, что на Донетчине, ученики школы выращивают овощи.

Две теплицы – в школьном дворе. В них – помидоры, сладкий перец и капуста. Все это и многое другое выращивают ученики Новониколаевской средней школы. Проект назвали «Агрохаб "Росток"». Овощи идут в школьную столовую.

Теплицы появились в школьном дворе несколько лет назад. Чтобы выращивать овощи и цветы, учащиеся школы остаются после уроков и приходят на выходных. Помогают разобраться с огородничеством местные учителя.

Весной выращивают рассаду, которую затем продают на ярмарках и высаживают в теплицы. Часть денег идет на благотворительность: к примеру, закупаются подарки детям-сиротам ко Дню Святого Николая, участникам АТО/ООС. Еще часть денег идет на отдых детей, работающих в агрохабе.

Не забывают дети и об экологической составляющей. Из отходов в агрохабе делают компост.

В будущем на базе агрохаба школьники и учителя мечтают создать социальное предприятие, планируют выращивать микрозелень.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Суспільне Донбас»