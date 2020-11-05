Печатный станок Пушилину: В соцсетях раскритиковали заявление о «базовом доходе» в «ДНР»

В «ДНР» предложили реализовать «экономическую программу, согласно которой каждый гражданин сможет ежемесячно получать безусловный базовый доход». Такое заявление сделал руководитель «центрисполкома общественного движения Донецкая республика» Алексей Муратов, пишут местные интернет-ресурсы.

«На государственном уровне соответствующим законом должна быть создана, апробирована и принята экономическая программа… В программу также заложено введение безусловного базового дохода. Смысл его заключается в том, что каждый житель России, как и Донбасса, по факту своего рождения и гражданства имеет право на получение некой ренты, – месячной суммы, дающей ему возможность на закрытие основных жизненных вопросов, помимо решения материальных проблем», – заявил Муратов.

Он уверяет, что «есть четкие ответы на вопросы, откуда брать средства, как их привлекать и каким образом эта программа будет функционировать».

Муратов заявил, что «это не призыв к борьбе с богатыми, но попытка построить справедливое общество, чтобы со временем сверхбогатые люди осознали необходимость делиться своим доходами с нуждающимися».

В соцсетях на такую инициативу отреагировали скептически.

«Какие милые люди. МММ – это своего рода секта. Загипнотизированное сообщество опять загонят в пирамиду. Теперь Муратов придумал новую систему мошенничества на уровне целого государства. Эдакий плохой Робин Гуд. Забрать у бедных и отдать нищим. Разницу – можно положить себе в карман. Очень интересно. Откуда возьмутся деньги на сеё мероприятие, если у МММ нет денег даже на выплаты зарплат, которые задерживают людям по полгода и больше? Хотя, выстраивание нью-пирамиды – это тоже непростая задача», – пишет «Донецкий абориген».

В различных пабликах в соцсети также заявление Муратова критикуют: