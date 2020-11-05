Печатный станок Пушилину: В соцсетях раскритиковали заявление о «базовом доходе» в «ДНР»

В «ДНР» предложили реализовать «экономическую программу, согласно которой каждый гражданин сможет ежемесячно получать безусловный базовый доход». Такое заявление сделал руководитель «центрисполкома общественного движения Донецкая республика» Алексей Муратов, пишут местные интернет-ресурсы.
«На государственном уровне соответствующим законом должна быть создана, апробирована и принята экономическая программа… В программу также заложено введение безусловного базового дохода. Смысл его заключается в том, что каждый житель России, как и Донбасса, по факту своего рождения и гражданства имеет право на получение некой ренты, – месячной суммы, дающей ему возможность на закрытие основных жизненных вопросов, помимо решения материальных проблем», – заявил Муратов.
Он уверяет, что «есть четкие ответы на вопросы, откуда брать средства, как их привлекать и каким образом эта программа будет функционировать».
Муратов заявил, что «это не призыв к борьбе с богатыми, но попытка построить справедливое общество, чтобы со временем сверхбогатые люди осознали необходимость делиться своим доходами с нуждающимися».
В соцсетях на такую инициативу отреагировали скептически.
«Какие милые люди. МММ – это своего рода секта. Загипнотизированное сообщество опять загонят в пирамиду. Теперь Муратов придумал новую систему мошенничества на уровне целого государства. Эдакий плохой Робин Гуд. Забрать у бедных и отдать нищим. Разницу – можно положить себе в карман. Очень интересно. Откуда возьмутся деньги на сеё мероприятие, если у МММ нет денег даже на выплаты зарплат, которые задерживают людям по полгода и больше? Хотя, выстраивание нью-пирамиды – это тоже непростая задача», – пишет «Донецкий абориген».
В различных пабликах в соцсети также заявление Муратова критикуют:
- Людмила: «МММщик собрал всех аферистов! Это просто ужас! До каких пор будет продолжаться это издевательство?! То Зуевка, то флэшмоб, теперь афера с пирамидками...»;
- Алена: «Откуда взять деньги – "есть четкие ответы". Ну-ну»;
- Денис: «В теории возможно, нужно всего лишь малость... Печатный станок ФРС (Федеральной резервной системы США – ред.) Пушилину!»;
- Сергей: «Весьма "здравая" идея»;
- Алиса: «Ничего не понятно, но интересно»;
- Валерий: «И для чего эта лапша на уши, что собираются отмыть»;
- Юрий: