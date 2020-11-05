Отличается от алгоритма «Минска»: В Кремле отреагировали на план Украины по Донбассу

Подготовленные украинской стороной предложения по урегулированию ситуации на Донбассе отличаются от алгоритма минских договоренностей. Об этом сегодня, 5 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».

В ходе общения с журналистами он прокомментировал отношение Кремля к подготовленному украинской стороной плану совместных шагов по Донбассу, а также предложение Киева о проведении встречи в «нормандском формате» до конца года.

«Насколько я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности, зафиксированной в Минских договоренностях. Я, к сожалению, не обладаю информацией, был ли этот план передан российской стороне», – сказал Песков.

Пескову задали вопрос, означает ли это ответ «нет» на украинские предложения с российской стороны.

«Я не знаю, был ли этот план получен российской стороной и был ли он уже изучен, что, безусловно, необходимо, чтобы сформулировать позицию», – сказал Песков.

Пресс-секретарю президента РФ также задали вопрос относительно возможности встречи глав государств в «нормандском» формате.

«Нового ничего не скажешь. Встреча глав государств ради встречи происходить не может. Она может и должна происходить ради определенного результата. Результат, как минимум, должен заключаться в подведении итогов выполнения ранее достигнутых договоренностей между главами государств и правительств. К ранее достигнутым договоренностям можно отнести договоренности, достигнутые два года назад в Париже. Если бегло ознакомиться с доступным для публики документом, то можно констатировать, что далеко не все пункты были реализованы по состоянию на сегодня», – сказал Песков.

Напомним, Украина подготовила «План совместных шагов» для Трехсторонней контактной группы по Донбассу, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года.