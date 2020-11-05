При Юзе что ли еще строили: Житель Донецка показал Боссе (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке есть микрорайон Боссе (Ленинский р-н). По его улицам проехал житель города, который поделился кадрами и впечатлениями в соцсети.

Он заехал в микрорайон вблизи троллейбусной остановки, где во время обстрелов в 2015 году погибли люди.

«Один из театров – Дом кино – заброшенный», – прокомментировал дончанин объект на пути.

Проезжая по микрорайону, мужчина обратил внимание, что реклама на некоторых билбордах не меняется годами.

«Много видов транспорта здесь ходит различных», – сообщил житель Донецка.

Он проехал мимо машиностроительного завода «Донецкгормаш», мимо металлургического завода, который не видно с дороги из-за автозаправки, электрометаллургического техникума, художественного колледжа.

Далее улица Ивана Ткаченко застроена частными домами. По словам дончанина, улица «убитая, домики непонятно каких годов стоят одноэтажные… при Юзе что ли еще строили».

После этого он выехал на развилку возле бывшего клуба «Гараж» – на пр. Ленинский, возле Цирка.