RU
Все новости

При Юзе что ли еще строили: Житель Донецка показал Боссе (Фото)

05.11.20 12:21
Донецк
Донецк / Фото: youtube.com

В неподконтрольном украинским властям Донецке есть микрорайон Боссе (Ленинский р-н). По его улицам проехал житель города, который поделился кадрами и впечатлениями в соцсети.

Он заехал в микрорайон вблизи троллейбусной остановки, где во время обстрелов в 2015 году погибли люди.

«Один из театров – Дом кино – заброшенный», – прокомментировал дончанин объект на пути.

Проезжая по микрорайону, мужчина обратил внимание, что реклама на некоторых билбордах не меняется годами.

«Много видов транспорта здесь ходит различных», – сообщил житель Донецка.

Он проехал мимо машиностроительного завода «Донецкгормаш», мимо металлургического завода, который не видно с дороги из-за автозаправки, электрометаллургического техникума, художественного колледжа.

Далее улица Ивана Ткаченко застроена частными домами. По словам дончанина, улица «убитая, домики непонятно каких годов стоят одноэтажные… при Юзе что ли еще строили».

После этого он выехал на развилку возле бывшего клуба «Гараж» – на пр. Ленинский, возле Цирка.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк