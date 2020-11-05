Круг замкнулся: Выехавшая из Горловки женщина живет без украинского паспорта (Фото)

Благотворительный фонд «Право на защиту» («Право на захист») делится историями людей, которые столкнулись с проблемой гражданства в Украине.

«На самом деле, таких историй тысячи по всей стране. И все они объединяют совершенно разных людей, которые в силу обстоятельств живут без документов. Мы хотим, чтобы на проблему этих людей обратили внимание и помогли ее решить», – пишут правозащитники.

Одна из таких историй – о Елене. Женщина родилась в Абхазской АССР в 1977 году, а уже через 12 лет там обострился вооруженный конфликт, поэтому ее детство трудно назвать счастливым. Еще подростком Елена была вынуждена бежать от войны в Украину. Ее родным городом стала Горловка (сейчас – временно неподконтрольная украинским властям территория Донецкой области).

В 2010 году женщина получила справку из консульства Грузии о том, что она не является гражданкой этой страны, а уже через год имела вид на жительство в Украине как лицо без гражданства. Сегодня этот документ является действительным, то есть Елена находится на территории Украины на законных основаниях.

Несколько лет Елена жила в Горловке, а в 2014 году снова стала свидетелем боевых действий. Конфликт на востоке заставил ее переехать в новый город – на подконтрольную правительству Украины территорию.

Елена мечтает быть гражданкой Украины и имеет на это полное право, поскольку на протяжении последних пяти лет непрерывно проживает на ее территории.

Однако, обратившись в Государственную миграционную службу для принятия гражданства Украины, женщина столкнулась со сложностями. Ее попросили предоставить актуальную справку о том, что она не является гражданкой Грузии, но все материалы остались в Горловке. Чтобы получить новую такую ​​справку, надо оплатить консульский сбор, находясь на территории Грузии, а также привезти с собой двух человек – граждан Грузии, которые подтвердят ее личность.

Свидетельство о рождении Елена потеряла, а получить его дубликат возможности нет. Круг замкнулся.

Отсутствие паспорта, отмечают правозащитники, не позволяет жить полноценно и реализовать все свои желания. Но женщина имеет шестерых детей, которые являются для нее самым большим счастьем. Все они родились на территории Украины и имеют документы. Старшая дочь с помощью адвоката БФ «Право на защиту» в прошлом году уже получила паспорт гражданина Украины. Сама же Елена, к сожалению, продолжает жить в статусе лица без гражданства.