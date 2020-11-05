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На Донетчине начали ремонтировать еще один мост (Видео)

05.11.20 12:32
Фото: скриншот видео Facebook
Фото: скриншот видео Facebook

В Донецкой области продолжают постепенно восстанавливать транспортную инфраструктуру. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

«В частности осуществляем капитальный ремонт дороги между селом Валерьяновка Волновахской громады и поселком городского типа Благодатное Ольгинской громады», – уточнил Кириленко.

По его информации, работы на участке 3,5 км завершены уже почти на 80%, в том числе начата реконструкция моста на этом же участке дороги.

На ремонт выделено 115,4 млн грн.

«Контролирую, чтобы генеральные подрядные организации ООО «ДС ПРОМ ГРУПП» и ООО «ПУДБК» четко придерживались графика работ», – добавил глава ОГА.

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