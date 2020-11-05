Молотком и ножом: На Донетчине пенсионер убил своего товарища

В Торецке (Донецкая обл.) местный житель нанес многочисленные удары ножом и молотком своему знакомому во время ссоры. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

После получения сообщения о преступлении на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили в доме тело мужчины с телесными повреждениями.

«Во время оперативных мероприятий сыщики восстановили ход событий того вечера и собрали достаточное количество вещественных доказательств, которые указывали на причастность к преступлению 68-летнего жителя. Установлено, что между знакомыми во время употребления спиртных напитков возник конфликт. Злоумышленник схватил нож и нанес многочисленные удары как ножом, так и молотком по голове своему 62-летнему товарищу. От полученных травм последний скончался на месте», – рассказали в полиции о подробностях происшедшего.

Подозреваемый в убийстве задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В отношении мужчины открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.