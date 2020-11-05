Чтобы получали на КПВВ: В Верховной Раде рассказали о пенсиях жителей неподконтрольного Донбасса

В рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу не рассматривается вопрос возобновления выплат украинских пенсий и социальных пособий на неподконтрольных территориях, в том числе с привлечением Международного комитета Красного Креста. Об этом рассказала глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

Она подчеркнула, что в связи с проблемой выплаты пенсий жителям неподконтрольных правительству территорий выбрана позиция максимально приблизить получение банковских и иных услуг к линии разграничения.

«На самом деле вопрос выдачи пенсий [на неподконтрольных территориях] через Международный комитет Красного Креста не рассматривался. Они не причастны к получению денег и развозке их, особенно если это кэш. Но рассматривается вопрос открытия новых КПВВ. 100%-но мы делаем непосредственно там комфортные зоны, чтобы пенсионеры на КПВВ могли получать свои пенсии», – прокомментировала Третьякова.

Она напомнила, что два новых КПВВ в Счастье и Золотом (Луганская обл.) будут открываться 10 ноября.

«Я думаю, что и президент проведет контрольную проверку выездную на эти КПВВ», — сказала Третьякова.

«На КПВВ непосредственно будут размещены банковские подразделения, аптека, будет возможность измерить температуру, получить медицинскую помощь, купить лекарства и т.д. Таким образом, человек, который только что пришел с неподконтрольной территории, получит весь тот перечень услуг на КПВВ, как будто он побывал на подконтрольной территории, получая эти услуги», — перечислила глава комитета.

Она добавила, что обустройство КПВВ планируется так, чтобы переходя линию разграничения, «эти услуги можно было получать моментально».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Наш»