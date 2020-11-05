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Для закрытия больничного по COVID-19 не обязателен ПЦР-тест, – Минздрав

05.11.20 13:44
Виктор Ляшко / Фото: пресс-служба МОЗ
Виктор Ляшко / Фото: пресс-служба МОЗ

Для закрытия больничного листа и выхода на работу после перенесенного COVID-19 не обязательно иметь отрицательный ПЦР-тест. Об этом сегодня, 5 ноября, рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что в данное время многие руководители учреждений не допускают переболевших коронавирусом на работу, после того, как врач закрыл им больничный, а требуют отрицательный тест ПЦР на COVID-19.

«Это противоречит действующему законодательству», – подчеркнул Ляшко.

Он пояснил, что закрытие больничного может происходить по трем причинам, которые прописаны в стандарте оказания помощи больным коронавирусным заболеванием.

По словам замглавы Минздрава, семейный врач может перевести больного в категорию выздоровевших и закрыть больничный, если:

  • прошло 10 дней от первого дня симптомов, и в течение этого периода есть три дня, когда отсутствовали симптомы;
  • прошло 10 дней с момента получения положительного результата ПЦР-теста, в течение которых есть три дня, когда отсутствовали симптомы;
  • получен отрицательный ПЦР-тест.

Ляшко призвал работодателей воздержаться от буллинга и принимать людей на работу спокойно, если они переболели, и врач закрыл им больничный.

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