Донетчина: Что нужно сделать получателям жилищных субсидий при смене поставщика газа

Жители Донецкой области, которым назначена жилищная субсидия, при смене поставщика газа должны проинформировать об этом структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства. Такое разъяснение опубликовал Департамент социальной защиты Донецкой облгосадминистрации.

В облгосадминистрации напомнили, что с 1 октября до 29 ноября (включительно) 2020 года поставщик «последней надежды» обеспечивает клиентов газоснабжающей компании «Донецкоблгаз» природным газом.

«Так произошло потому, что ПАО "Донецкоблгаз" не смог рассчитаться за объемы газа, который он уже отобрал из газотранспортной системы в предыдущие периоды. Кроме того, указанный поставщик не заказал для своих абонентов необходимый объем газа на октябрь», – объяснили в ОГА.

Поэтому теперь каждый клиент ПАО «Донецкоблгаз» должен выбрать нового поставщика газа до 1 декабря. Как сообщается, это можно сделать воспользовавшись информационными онлайн-платформами: gazpravda.com.ua или gasoteca.ua-enerdgy.org

«Нормативными актами, регулирующими порядок предоставления жилищных субсидий, предусмотрено, что граждане, которым назначена жилищная субсидия, обязаны в течение 30 календарных дней проинформировать структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения об изменении исполнителя коммунальных услуг», – отметили в облгосадминистрации.

Таким образом, сейчас жители Донетчины, которые являются получателями жилищных субсидий, должны в произвольной форме и удобным для них способом сообщить управлению социальной защиты населения (по месту жительства) о смене поставщика природного газа для бытовых нужд, а именно предоставить его название и номер лицевого счета.

С учетом полученной информации структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения осуществляют перерасчет жилищной субсидии.