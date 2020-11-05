Из «ДНР» в РФ: В соцсети рассказали о самом дешевом пути (Фото)

Один из способов проехать в РФ из «ДНР» – через пункт пропуска на временно неподконтрольном украинским властям участке украинско-российской границы «Успенка».

Жительница Ясиноватой в местном паблике в соцсети сообщает, что самый дешевый путь – железной дорогой. «С железнодорожного вокзала Ясиноватая можно доехать до "Успенки" меньше чем за 100 руб. (38 грн – ред.), при этом прохождение российской границы занимает намного меньше времени в более комфортных условиях», – пишет женщина.

Стоимость проезда в поезде «Ясиноватая-Квашино» в плацкарте – 65 руб. (25 грн). Проезд от Квашино до Успенки стоит 12 руб. (5 грн).

В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что это не слишком удобно жителям Донецка: «Нужно еще до Ясиноватой доехать… Почему не сразу билет до конечного пункта? И, блин, когда в Донецке вокзал откроют и поезда пустят. Чтоб совсем удобно было».

Также люди возмущены тем, что такая поездка выходит очень долгой: «Идет только долго… А эти пересадки? Это же ужас сколько времени убить… Шел 21-й век, мы продолжали ездить на электричках по 5 часов на 100 км».

Кроме того, люди обратили внимание, что билет не печатается, а заполняется от руки.