«В Украину», как в Польшу: Нардеп прокомментировала поездки жителей неподконтрольного Донбасса через Россию

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова прокомментировала ситуацию с закрытыми пунктами пропуска на Донбассе и вынужденными поездками людей из неподконтрольных правительству территорий через Россию на подконтрольные украинским властям территории.

«Информация о пересечении границы размещается на сайте ООС, она полностью описывает процедуры пропуска на территорию Украины в том числе во время ковида. Поэтому отследить, – точно так же, как и любая другая территория иного государства. Если кто-то едет, например, в Польшу, – мы проверяем, запускает ли Польша, на каких условиях граждан. Поэтому так же можно проверить, на каких условиях Украина запускает на подконтрольную территорию с неподконтрольных. Это все открыто», – сказала Третьякова.

По ее словам, Украина «и так открывает границы, можно сказать, шире, для того, чтобы люди с той стороны переходили к нам».

«Мы стараемся перенести все услуги – и государственные, и медицинские, и выплату пенсий – перенести ближе к границе для того, чтобы не нужно было ехать, например, получателям пенсий куда-то далеко. Поэтому подразделения "Ощадбанка" будут размещаться в том числе на КПВВ», – добавила парламентарий, рассказывая о КПВВ на линии разграничения.

Она также отметила, что если КПВВ закрываются со стороны неподконтрольных территорий, пока Украина «не освободила ту территорию, мы ситуацию с той стороны контролировать не можем».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Наш»