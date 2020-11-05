Думаю, сделал выводы: В «ДНР» освободили Болотина

3 ноября в Донецке завершился «судебный процесс» над членом «общественной палаты ДНР» Александром Болотиным. «Приговор» огласили сегодня, 5 ноября. Об этом сообщила супруга Александра Надежда Болотина.

По ее словам, сегодня Александра отпустили. «Спасибо, всем, кто нас поддерживал все эти адские 9 месяцев. Сегодня Александр возвращается домой! Отдельная благодарность адвокату Александру Терентьеву, вы действительно профессионал своего дела», – написала Надежда Болотина.

При этом она сообщила, что ее супруга не оправдали, а назначили наказание в виде штрафа в 20 тыс. руб. (7,5 тыс. грн по местному курсу на 5.11.2020).

В комментариях местные жители выдвигают свои версии, чем обусловлен штраф:

Екатерина: «А штраф, простите, чем мотивирован?» – Надежда Болотина: «Еще не знаю, будем разбираться»;

Виктор: «Это за содержание в СИЗО, с*ки»;

Виктория: «Ну, не могли же они мордавгрязь совсем… А ничего, что человек 9 месяцев отсидел?! Ну, главное, что дома».

Как сообщил местный блогер Роман Манекин, «сегодня Куйбышевский межрайонный суд г. Донецка приговорил Александра Болотина к штрафу в 20 000 руб. (7,5 тыс. грн – ред.). Плюс 9 месяцев он уже провел за решеткой на стадии досудебного и судебного следствия. Сегодня в 16:00 (по московскому времени – ред.) Александр покинет камеру на нижних этажах Донецкого СИЗО».

«Уголовное дело Александра Болотина закрыто. (Окончательно оно будет закрыто после рассмотрения апелляционной инстанцией, конечно)», – написал Манекин.

Поздравления семье Болотиных в местном паблике опубликовали многие люди.

«Не могло быть по-другому… Наконец-то!... Выпустили-таки бедолагу… Не поддерживала комментарии Александра в сети. Но сейчас искренне рада, что он будет на свободе… Редкие хорошие новости… Весь этот несправедливый кошмар закончился… Ему было несладко», – пишут в паблике.

«Вот и замечательно! А дальше... Я думаю, ваш муж уже сделал выводы», – отмечают в сообществе.

Напомним, что Александр Болотин – ярый приверженец «ДНР», критиковавший в соцсетях действия «властей ДНР». Блогера задержали в Донецке 21 января 2020 года «по поводу последних публикаций о коррупционных действиях должностных лиц». Представители «МВД ДНР» провели обыск в его квартире, изъяли компьютерную технику. Болотина поместили в донецкое СИЗО. Однако после появилась информация, что блогера перевели в тюрьму «Изоляция», и там его жестоко убили в «День республики» 11 мая. Со временем данную информацию опровергли знакомые задержанного.

Первое заседание «суда» «по существу» состоялось 2 сентября. Болотин сообщил, что пребывает в очень тяжелых условиях содержания в СИЗО. «Камера, по его словам, – без окон и дверей. Очень маленькая. Темно. В общем, тяжело сидит. Выглядит очень нездорОво!», – сообщил местный блогер Роман Манекин, который присутствовал в зале «суда».

Потерпевшую сторону на заседании представлял сотрудник «МВД ДНР» Марков. По описанию Манекина – это молодой человек, недавний выпускник юридического вуза, в профессиональном плане очень слабый. А вот «судья» ему понравилась.

«Суд» завершил рассматривать дело 3 ноября.