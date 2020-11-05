План Украины по Донбассу предусматривает самороспуск «Л-ДНР», – Резников

Украина подготовила план по достижению мира на Донбассе, который предполагает в том числе самороспуск «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает «РБК-Украина».

По его словам, в переговорах с 2014 года участвуют представители «ДНР» и «ЛНР», и их подписи стоят под Минскими соглашениями. Они называют себя руководителями непризнанных формирований.

«И конечно же, в нашем плане действий мы ставим как условие самороспуск этих формирований», – подчеркнул Резников.

Напомним, сегодня, 5 ноября, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о создании «Плана совместных шагов» по достижению мира на Донбассе. В РФ заявили, что подготовленные украинской стороной предложения по урегулированию ситуации на Донбассе отличаются от алгоритма Минских договоренностей.

Ранее «Л-ДНР» внесли на рассмотрение Трехсторонней контактной группы свой проект «дорожной карты» из 15 пунктов по реализации Минских соглашений.