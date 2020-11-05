RU
Все новости

План Украины по Донбассу предусматривает самороспуск «Л-ДНР», – Резников

05.11.20 14:59
Алексей Резников / Фото: пресс-служба Минреинтеграции
Алексей Резников / Фото: пресс-служба Минреинтеграции

Украина подготовила план по достижению мира на Донбассе, который предполагает в том числе самороспуск «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает «РБК-Украина».

По его словам, в переговорах с 2014 года участвуют представители «ДНР» и «ЛНР», и их подписи стоят под Минскими соглашениями. Они называют себя руководителями непризнанных формирований.

«И конечно же, в нашем плане действий мы ставим как условие самороспуск этих формирований», – подчеркнул Резников.

Напомним, сегодня, 5 ноября, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о создании «Плана совместных шагов» по достижению мира на Донбассе. В РФ заявили, что подготовленные украинской стороной предложения по урегулированию ситуации на Донбассе отличаются от алгоритма Минских договоренностей.

Ранее «Л-ДНР» внесли на рассмотрение Трехсторонней контактной группы свой проект «дорожной карты» из 15 пунктов по реализации Минских соглашений.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк