Участники с обеих сторон: Резников рассказал о полицейской миссии на Донбассе

В план Украины по достижению мира на Донбассе заложены концептуальные вещи. В первую очередь, это аспекты безопасности. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает «РБК-Украина».

Он отметил, что прекращение горячей военной фазы возможно при условии вывода всех вооруженных формирований, демилитаризации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, разоружения и разминирования.

«Безусловно, появляется вопрос: кто же после этого будет обеспечивать охрану общественного порядка на этих территориях. Мы предлагаем расширить мандат ОБСЕ, в том числе это даст возможность проводить совместное патрулирование вновь созданными подразделениями охраны общественного порядка с участием граждан Украины, которые готовы присягнуть и это делать», – сказал Резников.

По его словам, пока обсуждается, что нужно будет создавать специальные подразделения охраны общественного порядка.

«Это будут подразделения Национальной полиции с особым статусом, возможно, как элемент департамента СММ ОБСЕ. Туда должны войти граждане Украины, которые не участвовали в боевых действиях», – уточнил вице-премьер.

Он добавил, что если это будут участники «с обеих сторон», это будет корректно.

«Должно быть доверие у людей, это будет возможно, когда не будет страха. Понизить градус страха можно, если мы говорим, что охраной общественного порядка занимаются люди, которые не участвовали в боевых действиях ни в каком виде. Тогда это будет вызывать больше доверия у всех, в том числе у международных партнеров. Такой опыт проходила и Хорватия. Они набирали полицейских, которые не участвовали в войне», – сказал Резников.

Он подчеркнул, что формат еще будет предметом обсуждения. «Но мое личное мнение, что доминантой должна быть полицейская миссия ОБСЕ с привлечением Национальной полиции, подразделения которой будут формироваться по особому критерию. Полицейская миссия на Донетчине и Луганщине – это новый вызов для ОБСЕ. В нашей концепции полицейская миссия должна обеспечивать охрану общественного порядка, быть вооружена легким стрелковым оружием и спецсредствами», – высказал свое мнение вице-премьер.