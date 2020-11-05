Коронавирус забирает жизни: На Луганщине умерли еще 6 человек

В Луганской области от последствий COVID-19 умерли еще 6 человек. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 6 человек: в Северодонецке – 78-летний мужчина; Беловодском районе – 49-летний мужчина и 62-летняя женщина; Кременском – 59-летний мужчина; Марковском – 42-летняя женщина; Меловском – 73-летний мужчина.

За сутки лабораторно подтверждены 116 новых случаев COVID-19:

город Северодонецк – 36 человек;

Лисичанск – 1;

Рубежное – 10;

Беловодский район – 2;

Кременской – 13;

Марковский – 8;

Меловской – 9;

Новоайдарский – 7;

Попаснянский – 2;

Сватовский – 9;

Старобельский – 19.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 4 104 человек, из них:

выздоровели – 1 703 человека;

лечатся – 2 302 пациента (251 – стационарно, 2 051 – амбулаторно);

умерли – 99 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 52,1%.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 5 ноября в Украине COVID-19 заболели 430 467 человек (184 782 пациента – выздоровели, 7 924 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 12 880 случаев.

В «ДНР» – 7 285 случаев коронавируса (3 073 человека – выздоровели, летальных случаев – 646), в «ЛНР» – 1 618 случаев (1 297 человек – выздоровели, летальных случаев – 97).