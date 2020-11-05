Заработала в Италии: На КПВВ «Станица Луганская» у женщины изъяли 9 тысяч евро

На Луганщине пограничники и сотрудники фискальной службы изъяли у женщины, которая направлялась на неподконтрольную Украине территорию, 9 тысяч евро. Об этом сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Инцидент произошел 4 ноября в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская».

«Пограничники и сотрудники фискальной службы во время совместного досмотра личных вещей украинки, которая направлялась в оккупированный Алчевск, обнаружили денежные средства в сумме 9 тысяч евро. В эквиваленте – это более 300 тыс. грн, что значительно превышает сумму наличных средств, установленную законодательством для перемещения через линию разграничения», – сказано в сообщении.

60-летняя женщина объяснила, что деньги она везла из Италии, где работает с 2017 года.

По данному факту сотрудники ГФС составили админпротокол по ч.1 ст. 204-3 КУоАП («Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции»). Валюту в установленном порядке изъяли до решения суда.

Напомним, согласно приказу Министерства реинтеграции №52 от 14.07.2020, через КПВВ разрешено перемещать (в оба направления) наличные средства в сумме до 50 тыс. грн или эквивалент в иностранной валюте. Разрешается перевозить и более 50 тыс. грн, но при условии: