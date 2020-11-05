Медики Волновахи получили аппарат ИВЛ экспертного класса от Фонда Рината Ахметова и SCM

4 ноября Фонд Рината Ахметова совместно с SCM передали аппарат искусственной вентиляции легких производства Франции Волновахской центральной районной больнице (Донецкая обл.). Вручение состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней», сообщает пресс-служба Фонда.

«Медики Украины продолжают героически бороться с коронавирусной инфекцией. Болезнь не отступает, мутирует, но за время пандемии изменилась и система здравоохранения страны. Фонд Рината Ахметова начал помогать медикам еще в феврале. В опорные больницы переданы 320 тысяч экспресс-тестов и свыше 200 тысяч единиц средств индивидуальной защиты. Ключевым элементом помощи стали высококлассные аппараты ИВЛ. Из 204 аппаратов, закупленных Фондом, больницы в 12 регионах Украины получили уже более 160 единиц оборудования», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Представитель SCM Алексей Селиверстов отметил, что 300 млн грн, выделенных Ринатом Ахметовым на борьбу с COVID-19 – крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины. Он также напомнил, что Волновахская центральная районная больница уже получила от Фонда Рината Ахметова аппарат ИВЛ.

«Сегодня мы передаем еще один аппарат. Он произведен во Франции и относится к аппаратам экспертного класса. Это оборудование – в числе самых современных в мире, но самое главное – оно простое в использовании и в значительной мере исключает влияние человеческого фактора. Аппарат может быть использован сразу после инсталляции, что очень важно в условиях эпидемии», – сказал Алексей Селиверстов.

Медицинский директор Волновахской центральной районной больницы Александр Белозеров поблагодарил за поддержку, а и.о. председателя Волновахского районного совета Антонина Демишева подчеркнула, что справиться с коронавирусом в одиночку медикам не по силам.

Вместе с аппаратом ИВЛ медикам Волновахи были вручены комплекты медицинской спецодежды, пошитые по индивидуальным размерам врачей по заказу Фонда Рината Ахметова.

В пресс-службе Фонда напомнили, что с начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

Отметим, «Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.