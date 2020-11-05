Без «гражданам Украины»: Путин изменил формулировку в признании «документов» от «Л-ДНР»

В России изменили формулировку в признании «документов», выданных в «Л-ДНР». Об этом сообщила «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова.

Так, внесены изменения в указ президента Российской Федерации от 18.02.17 г. №74 «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Из названия и текста исключена формулировка «гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим».

Как поясняет «депутат», согласно предыдущей редакции указа, в РФ признавались действительными следующие документы, выданные гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории, подконтрольной «ДНР» и «ЛНР»:

удостоверяющие личность («паспорт ДНР» и «паспорт ЛНР»);

документы об образовании и (или) о квалификации;

свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти;

свидетельства о регистрации транспортных средств;

регистрационные знаки транспортных средств.

Селиванова напомнила, что на сегодняшний день российские паспорта получили около 350 тыс. жителей «Л-ДНР».

«Пришло время изменений, которые позволят также признавать действительным документы граждан России, выданных на территории ДНР и ЛНР. В связи с тем, что ранее в указе была формулировка "гражданам Украины и лицам без гражданства", в дополнение к вышеуказанным документам, органы власти РФ вынуждены были просить предъявить документ, подтверждающий гражданство Украины или статус лица без гражданства», – отмечает «депутат».

Она дополняет, что после получения гражданства РФ, украинский паспорт не забирают. «Да, это так. Но согласитесь, после получения российского гражданства жители Л-ДНР не пользуются паспортом Украины, не возят его с собой, а у некоторых он просрочен, утерян или его вообще никогда не было», – продолжает «депутат».

Она привела пример: ребенок никогда не имел паспорта Украины, вступил в гражданство РФ вместе со своими родителями, получил школьный аттестат «ДНР» и планирует поступать в вуз России. «Он не гражданин Украины и не лицо без гражданства – он гражданин РФ. Согласно прошлой редакции указа, признать в вузе его аттестат не могли. Вот такая правовая коллизия», – пояснила Селиванова.

«Или вот еще. Житель ДНР, получив гражданство РФ, переехал на ПМЖ в Россию. Предъявляя свидетельства о рождении своих детей в пенсионный фонд, мог столкнуться с вопросом: в указе о признании документов из ДНР написано "гражданам Украины, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", а вы теперь – россиянин, постоянно проживаете в России. Значит, указ не совсем о вас. Теперь, в соответствии с внесенными изменениями в указ президента №74, в России признаются документы (из списка выше), выданные на территории ЛДНР, независимо от гражданства их владельца», – дополнила «депутат».