В штабе ООС сообщили о количестве бойцов, заразившихся коронавирусом

С начала пандемии коронавирус подтвержден у 31 военнослужащего Операции Объединенных сил. Об этом говорится в отчете штаба ООС относительно эпидемиологической ситуации с COVID-19 по состоянию на 4 ноября.
Так, за этот период на коронавирус 460 военнослужащих проверили экспресс-методом и 98 – методом ПЦР. При этом ПЦР-тесты подтвердили COVID-19 у 31 человека.
С начала пандемии командование ВСУ в зону ООС предоставило:
- 24 аппарата ИВЛ;
- 53 бесконтактных термометра;
- 296 тыс. медицинских масок;
- 3795 экспресс-тестов;
- 185 комплектов противочумной одежды.
- 1320 костюмов биозащиты;
- 40 многоразовых костюмов биозащиты;
- 1150 медицинских одноразовых халатов;
- 6740 литров антисептика для рук;
- 1510 литров антисептика дня поверхностей;
- 785 кг дезинфекционных средств.
Кроме того, от областных и благотворительных организаций поступили:
- 1000 ПЦР-тестов;
- 250 экспресс-тестов;
- 115 тыс. медицинских масок;
- 60 опрыскивателей;
- 481 кг дезинфекционных средств;
- медикаменты;
- оборудование для аппаратов ИВЛ;
- защитные щиты и очки.