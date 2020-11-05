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В штабе ООС сообщили о количестве бойцов, заразившихся коронавирусом

05.11.20 17:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С начала пандемии коронавирус подтвержден у 31 военнослужащего Операции Объединенных сил. Об этом говорится в отчете штаба ООС относительно эпидемиологической ситуации с COVID-19 по состоянию на 4 ноября.

Так, за этот период на коронавирус 460 военнослужащих проверили экспресс-методом и 98 – методом ПЦР. При этом ПЦР-тесты подтвердили COVID-19 у 31 человека.

С начала пандемии командование ВСУ в зону ООС предоставило:

  • 24 аппарата ИВЛ;
  • 53 бесконтактных термометра;
  • 296 тыс. медицинских масок;
  • 3795 экспресс-тестов;
  • 185 комплектов противочумной одежды.
  • 1320 костюмов биозащиты;
  • 40 многоразовых костюмов биозащиты;
  • 1150 медицинских одноразовых халатов;
  • 6740 литров антисептика для рук;
  • 1510 литров антисептика дня поверхностей;
  • 785 кг дезинфекционных средств.

Кроме того, от областных и благотворительных организаций поступили:

  • 1000 ПЦР-тестов;
  • 250 экспресс-тестов;
  • 115 тыс. медицинских масок;
  • 60 опрыскивателей;
  • 481 кг дезинфекционных средств;
  • медикаменты;
  • оборудование для аппаратов ИВЛ;
  • защитные щиты и очки.

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