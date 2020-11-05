В штабе ООС сообщили о количестве бойцов, заразившихся коронавирусом

С начала пандемии коронавирус подтвержден у 31 военнослужащего Операции Объединенных сил. Об этом говорится в отчете штаба ООС относительно эпидемиологической ситуации с COVID-19 по состоянию на 4 ноября.

Так, за этот период на коронавирус 460 военнослужащих проверили экспресс-методом и 98 – методом ПЦР. При этом ПЦР-тесты подтвердили COVID-19 у 31 человека.

С начала пандемии командование ВСУ в зону ООС предоставило:

24 аппарата ИВЛ;

53 бесконтактных термометра;

296 тыс. медицинских масок;

3795 экспресс-тестов;

185 комплектов противочумной одежды.

1320 костюмов биозащиты;

40 многоразовых костюмов биозащиты;

1150 медицинских одноразовых халатов;

6740 литров антисептика для рук;

1510 литров антисептика дня поверхностей;

785 кг дезинфекционных средств.

Кроме того, от областных и благотворительных организаций поступили: