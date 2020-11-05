На Луганщине замглавы ОТГ требовал «откат» за уличные тренажеры (Фото)

В Луганской области заместитель главы объединенной территориальной громады (ОТГ) вымогал «откат» за покупку уличных тренажеров. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Прокуратура не сообщает, о какой именно ОТГ идет речь. Но отмечается, что чиновник требовал и получил от представителя частного предприятия «откат» в размере 20 тыс. грн за заключение договора купли-продажи уличных тренажеров, увеличение суммы авансовой предоплаты до 50%, а также за беспрепятственное подписание в дальнейшем актов приема-передачи объектов.

Правоохранители задержали заместителя председателя ОТГ при получении средств.

Отметим, что чиновнику инкрементируется ч. 3 ст. 368 УК Украины – «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом… в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение». Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.