Разъяснения юристов: Закрытие КПВВ – уважительная причина в переносе срока вступления в наследство

В условиях карантина существуют трудности с соблюдением сроков принятия наследства. При этом есть процедура определения дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства. Это особенно актуально, когда речь идет о неподконтрольных Украине территориях. Об этом рассказали юристы правозащитной организации «Донбасс SOS».

Для принятия наследства устанавливается срок в 6 месяцев, который начинается со времени открытия наследства (со дня смерти лица или день, с которого он объявляется умершим).

Если данный срок пропущен. Если имеются наследники, которые обратились вовремя к нотариусу и приняли наследство, заявление может быть подано позже этого срока с их согласия. В таком случае обращение в суд не требуется.

Согласно ст. 1272 Гражданского кодекса Украины, по заявлению наследника, пропустившего срок для принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи им заявления о принятии наследства.

Следовательно, в случае, если последним местом жительства наследодателя являлась «Л-ДНР», необходимо:

обратиться в любую государственную нотариальную контору или к частному нотариусу (на выбор наследника) на подконтрольной Украине территории;

получите постановление нотариуса об отказе в совершении нотариального действия;

подготовьте заявление (образец доступен по ссылке) и обратитесь в суд.

Есть ряд причин по смещению сроков вступления в наследство, которые считаются законодательно уважительными. Согласно Постановлению Пленума Верховного суда Украины от 30.05.2008 № 7 «О судебной практике по делам о наследовании», решая вопрос об определении лицу дополнительного срока, суд исследует уважительность причины пропуска срока для принятия наследия. При этом необходимо исходить из того, что уважительными являются причины, связанные с объективными, непреодолимыми, существенными трудностями для наследника на совершение этих действий.

Суды решают вопрос уважительности причин пропуска указанного срока и признают уважительными:

продолжительную болезнь;

пребывание наследника длительное время за пределами Украины;

отбывание наказания в местах лишения свободы,;

пребывание на срочной военной службе в Вооруженных силах Украины и т.д.

Так, например, Белокуракинский районный суд Луганской области в деле № 409/1457/20 признал уважительной причиной введение карантина и закрытие пунктов пропуска. Аналогичная позиция в делах №№ 221/5418/20, 428/6849/20, 414/1698/20, 431/3551/20, 409/1390/20, 414/1784/20.

Также, Беловодский районный суд Луганской области в деле 408/1077/20-ц удовлетворил иск на основании необходимости установить факт смерти наследодателя в судебном порядке, так как наследодатель умер на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Такая же позиция по делам №№ 433/164/20, 408/4081/19-ц, 408/4082/19-ц.

Или же, Беловодский районный суд Луганской области в деле 408/11045/18-ц признал уважительной причиной то, что из-за вооруженного конфликта была нестабильная ситуация, происходили боевые действия, отсутствовало транспортное движение, и органы государственной власти, в том числе нотариусы, временно не совершали свои полномочия.

Вместе с тем, в п. 2 информационного письма Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел «О судебной практике рассмотрения гражданских дел о наследовании» от 16.05.2013 № 24-753 / 0 / 4-13 отмечено, что судом не могут быть признаны уважительными такие причины пропуска срока для подачи заявления о принятии наследства как:

юридическая неосведомленность истца относительно срока и порядка принятия наследства;

неосведомленность лица о наличии наследственного имущества;

пожилой возраст;

нетрудоспособность;

незнание о существовании завещания;

установление судом факта, имеющего юридическое значение для принятия наследства (например, установление факта проживания одной семьей);

неопределенность между наследниками кто будет принимать наследство;

отсутствие средств для проезда к месту открытия наследства;

неблагоприятные погодные условия.

Надлежащими ответчиками по спорам об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства являются наследники, принявшие наследство, а в случае отсутствия таковых – территориальные громады в лице органов местного самоуправления по месту открытия наследства (соответствующие сельские, поселковые, городские советы).

Местом открытия наследства будет место подачи первого заявления, если последнее место жительства наследодателя являлась временно оккупированная территория, (ст. 11-1 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины»).

Исковое заявление об определении дополнительного срока для принятия наследства подается в местный суд:

если ответчик физическое лицо – по месту регистрации его места жительства (пребывания согласно справке переселенца) либо по последнему известному месту жительства;

если ответчик городской, сельский, поселковый совет – по месту нахождения сельского, поселкового, городского совета.

Следует отметить, что на иски наследника об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства распространяются правила исключительной подсудности и они предъявляются по месту нахождения имущества или основной его части, если такие иски возникают по поводу недвижимого имущества.

Согласно ст. 4 Закона Украины «О судебном сборе», размер судебного сбора за подачу соответствующего искового заявления составляет 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. В 2020 году это – 840 грн 80 коп.

В суд подается заявление с приложениями в 3 экземплярах (для суда, ответчика и третьей стороны).

Наследник после определения ему дополнительного срока для принятия наследства имеет право принять наследство в порядке, установленном ст. 1269 Гражданского кодекса Украины, обратившись в нотариальную контору, после чего он считается принявшим наследство.