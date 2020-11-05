Президент Красного Креста пересек КПВВ «Станица Луганская» (Фото)

Сегодня, 5 ноября, в «ЛНР» прибыл президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер. Об этом сообщают «республиканские» интернет-ресурсы.

Для прибытия в «ЛНР» он пересек линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская».

В «ЛНР» конкретно не сообщают программу визита главы МККК.

«Есть рабочие моменты, которые необходимо проговорить с господином Маурером в части оказания содействия республике в доставке гуманитарной помощи», – сказала руководитель рабочей группы «ЛНР» по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

Она уточнила, что это уже третий визит Маурера в «ЛНР».