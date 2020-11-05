Украинская «дорожная карта» по Донбассу: Все предприятия и квартиры вернут прежним владельцам

В рамках «дорожной карты» Украины по возвращению неподконтрольных территорий Донбасса есть четкое условие – возврат прежним владельцам всех «национализированных при «Л-ДНР» украинских предприятий. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает «РБК-Украина».

«В разделе экономических отношений мы ставим обязательно условие – аудит собственности и возврат всех объектов, которые принадлежали государству, коммунальным предприятиям, частным лицам до начала военных действий в 2014 году», – сказал он.

Министр уточнил, что это касается как частной, так и коммунальной, государственной собственности. В том числе это качается домов, квартир рядовых граждан.

Если же недвижимость уже не существует физически (уничтожена во время боевых действий, разграблена, мощности демонтированы и вывезены), то будут официально документироваться данные факты. «Для этого и нужно делать аудит собственности, чтобы зафиксировать факт, что живо, а что разграблено или вывезено. Должно быть четко понятно, что это произошло уже после военной агрессии РФ и оккупации части наших территорий, потом будут другие механизмы в рамках "переходного периода". Но это не входит в план действий по прекращению войны и деоккупации», – отметил Резников.

«Также речь идет о принятии законодательства, которое дает особый экономический режим этим территориям, для того чтобы поднять и восстановить экономику разрушенного Донбасса. Возможно это будет то, о чем говорил Леонид Макарович, аналог "свободной экономической зоны". Это особый экономический режим, дающий максимально резкий старт возрождению экономики», – заключил он.

Напомним, сегодня, 5 ноября, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о создании «Плана совместных шагов» по достижению мира на Донбассе. В РФ заявили, что подготовленные украинской стороной предложения по урегулированию ситуации на Донбассе отличаются от алгоритма Минских договоренностей.

Ранее «Л-ДНР» внесли на рассмотрение Трехсторонней контактной группы свой проект «дорожной карты» из 15 пунктов по реализации Минских соглашений.