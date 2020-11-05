И «отжали» 10 украинских: «ЛНР» купила 5 старых электровозов (Фото)

«Луганская железная дорога ЛНР» приобрела 5 б/у электровозов. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщил «министр инфраструктуры и транспорта ЛНР» Александр Басов.

Он рассказал, что из «бюджета ЛНР» в 2019-2020 годах было выделено около 450 млн руб. (183 млн грн по местному курсу валют) на модернизацию железнодорожной отрасли «республики».

«В настоящее время… силами "Луганской железной дороги" было приобретено 5 пар секций электровозов ВЛ10, которые помогут увеличить грузооборот на территории ЛНР», – сказал Басов.

В течение недели они пройдут техническое обслуживание и будут введены в эксплуатацию.

Также отмечено, что после 2014 года «ЛНР» захватило 10 электровозов ВЛ8, принадлежащих «Укрзализныце».

До конца года «Луганская железная дорога ЛНР» планирует приобрести еще 4 электровоза и отремонтировать 3 тепловоза.ъ