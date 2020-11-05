Славянск, Краматорск и иные: На Донбассе 4 города и 2 района перевели в «красную» зону (Документ)

С 9 ноября в Донецкой области 4 города и Славянский район отнесены к «красной» карантинной зоне. Такое решение было принято Штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации государственного уровня, связанных с коронавирусом. Об этом сегодня, 5 ноября сообщили в Славянском городском совете.

Согласно решению Штаба, на Донетчине к «красной зоне» отнесены:

город Краматорск;

город Новогродовка;

город Угледар;

город Славянск;

Славянский район.

«Красным» в Луганской области с 9 ноября остается лишь Марковский район.