Выборы – весной: Резников уверен, что украинская «дорожная карта» по Донбассу – выполнима

Предложения Украины, выписанные в «дорожной карте» по возвращению Донбасса, «абсолютно выполнимы». Такое мнение высказал вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает «РБК-Украина».

«Мы продолжаем пытаться выполнить Минские соглашения. Мало того, мы даже предлагаем, как реализовать конкретные пункты. Наши предложения абсолютно реалистичны, все абсолютно выполнимо и идет в логике Комплекса мер. Это прекрасный повод начать говорить», – считает он.

Резников отметил, что француз Пьер Морель (координатор политической подгруппы от ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе) – «великолепный модератор». «Он делает сравнительную таблицу предложений российской и украинской стороны и начинает вести диалог в политической группе ТКГ. Там участвуют приглашенные лица из ОРДЛО от обеих делегаций, они тоже смогут высказать свое мнение. Дальше стороны обменяются взглядами, что рабочее и что нет. Пусть договариваются», – сказал министр.

«Мы абсолютно уверены, что этот план действий абсолютно не мешает в этом году все-таки провести в Берлине саммит лидеров "нормандского формата". Чтобы они могли сверить часы и обсудить что исполнено со времен Парижа, а что нет и почему. Мы считаем, что провести саммит реально в ноябре-декабре», – выразил надежду он.

Резников также отметил, что при наличии политической воли можно начать реализацию предложенного плана уже в этом месяце. «Самый короткий срок для проведения местных выборов, учитывая время на вывод войск, разоружение и так далее – это весна следующего года. Если вдруг все стороны договорились и начали действовать добросовестно, то это реалистично с точки зрения процедуры. Но это best case scenario – идеальный вариант», – пояснил он.

Леонид Кравчук заявил, что в «дорожной карте» от Украины указано, что обмен пленными «всех на всех» предлагается провести до 15 декабря 2020 года. Однако Резников опровергает привязку к дате. «Нет конкретной даты для обмена, это было бы неразумно, план не настолько детализирован. Но это нужно разблокировать и действовать уже. Мы уже несколько раз отправили списки по четырем категориям. Представители Российской Федерации и их "подшефные" до сих пор не предоставили встречные списки. Чтобы было доверие всех сторон – представители Красного Креста должны получить беспрепятственный доступ во все места удержания лиц. Украина со своей стороны это условие выполнила», – заключил министр.

Напомним, сегодня, 5 ноября, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о создании «Плана совместных шагов» по достижению мира на Донбассе. Первоначальными пунктами указаны разоружение незаконных формирований в «Л-ДНР», вывод иностранных войск, передача под контроль Украины части границ. Окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» – не позднее 15 декабря 2020 года. Местные выборы – не позднее 31 марта 2021 года, в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ.

В РФ заявили, что предложения Украины по урегулированию ситуации на Донбассе отличаются от алгоритма Минских договоренностей.

Ранее «Л-ДНР» внесли на рассмотрение Трехсторонней контактной группы свой проект «дорожной карты» из 15 пунктов по реализации Минских соглашений. В частности, предлагается, что в составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области, которые функционируют до 2050 года. Указывается, что исполнительная власть на местах действует согласно законам Украины. Формируются отряды народной милиции ОРДЛО, выводятся иностранные вооруженные формирования с территории Украины и разоружаются незаконные группы под эгидой ОБСЕ. После этого в ОРДЛО проводятся выборы. «Республики» распускаются после избрания Донецкого и Луганского райсоветов.

После выборов 2 месяца отводится на то, чтобы Украине был передан участок границы с Россией. Через 2 месяца после передачи границы Украина должна снять экономическую блокаду и вернуть госучреждения на территории ОРДЛО. Одновременно Донецк и Луганск выводят свою администрацию из ранее «национализированных» предприятий (то есть они возвращаются прежним собственникам).