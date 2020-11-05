Через 300 метров – уже «ДНР»: Жители прифронтового села Чермалык показали село при перемирии (Видео)

Вместо выстрелов – пение птиц. Так описывают ситуацию жители прифронтового села Чермалык (Донецкая обл.) во время перемирия.

«Стало спокойнее. Нет прежнего испуга у детей и взрослых. Нормальная, тихая и спокойная обстановка», – говорит Чермалыкский сельский голова Елена Табия.

Сего Чермалык с трех сторон омывает река Кальмиус. Здесь ее ширина – менее 300 метров. С другой стороны реки – уже «ДНР».

«Рядом – Павлополь, Пищевик. А там – Комсомольское, это уже "ДНР"», – поясняет местная жительница.

За время боевых действий снарядами противника в селе было повреждено около сотни домов. Сейчас их восстанавливают украинские спасатели. Деньги выделены из областного бюджета. Уже отремонтированы 30 помещений.

«Сейчас – тихо. Прямо жить хочется. Радуемся жизни. Вот мне крышу перекрыли», – делится жительница Чермалыка Людмила Сусла.

А полтора месяца назад в селе начали ремонтировать детский сад «Солнышко». В этом помог Красный Крест. Детсад предназначен для 30 местных деток. «Хорошо, когда тихо. Мы все ждем этой тишины, чтобы она установилась навсегда. И чтобы к нам в детский сад ходили не только детки, которые здесь сейчас в селе. А и те, которые уехали в город, чьи родители снимают там жилье», – говорит заведующая детсадом Вера Егуртова.

Сейчас селяне занимаются домашним хозяйством. Уже без страха выходят на улицы, пасут скот.

А в Кальмиусе разрешили ловить рыбу. Люди говорят, что из-за обстрелов к берегу подойти было невозможно. «Раньше очень много рыбаков было из Мариуполя, и не только из Мариуполя. Ловилось очень много рыбы. Большая – по 10-15 килограммов рыба. К нам многие ездили, много машин было. Вот и сейчас разрешили ловить – ребята очень довольны. Это сейчас безопасно», – рассказывает жительница Людмила Сусла.

Благодаря перемирию спасателям удалось отремонтировать дома и в иных селах в расстоянии километра от линии фронта. «Мы впервые с 2014 года смогли зайти в село Водяное, оно находится около Мариуполя. Сейчас там проживает всего 6 человек. И мы провели работы по обновлению их жилья. Мы впервые смогли провести эти работы именно благодаря "режиму тишины"», – говорит начальник отдела планирования мероприятий гражданской защиты ГСЧС в Донецкой области Алексей Синенко.

За 3 месяца в прифронтовой Донетчине спасатели восстановили почти тысячу домов в 35 населенных пунктах.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Дом»