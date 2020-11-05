Чтобы давить на Россию: Яценюк дал советы новой власти США в отношении Украины

«План Маршалла» для Восточной Европы, приобщение США к Минскому процессу, военное и экономическое сотрудничество – это должно стоять на повестке дня в отношениях Украины и США. Такое мнение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 гг. Арсений Яценюк сегодня, 5 ноября, во время прямого включения Киевского форума по безопасности между Киевом, Вашингтоном и Лос-Анджелесом по результатам выборов президента США.

Он считает, что Соединенные Штаты должны показать свое лидерство во всем мире и Европе. «По моему мнению, новая администрация должна создать миссию высокого уровня для поддержки Восточной Европы, в частности Украины, Молдовы, Беларуси, Грузии – чтобы они, во-первых, стали членами ЕС, а впоследствии присоединились к НАТО. Это должно стать новым "планом Маршалла" для Восточной Европы, и это должно быть приоритетом в международной политике новой администрации США», – сказал Яценюк.

Он также отметил важность вступления США в Минский процесс. «Новой администрации, безусловно, стоит рассмотреть возможность присоединиться к Минской группе, присоединиться к усилиям, как давить на Россию с требованием выполнения "Минска" и восстановления территориальной целостности Украины».

«Без сомнения, Соединенные Штаты должны быть флагманом в вопросе санкций против РФ и давления на Россию. Чтобы сделать все возможное, чтобы Россия вышла из Донецка, Луганска и Крыма. Хочу еще раз подчеркнуть – мы не должны сосредотачиваться только на Донецке и Луганске. Крым является неотъемлемой частью украинского государства», – сказал он.

Председатель КБФ также подчеркнул важность военного сотрудничества с США: «Летальное и нелетальное оружие для защиты нашей территории – это приоритет для Украины. Надеемся, что новая администрация будет разделять такую позицию украинской власти».

Кроме того, по мнению Яценюка, необходимо разработать «масштабную повестку дня в экономическом сотрудничестве между Украиной и США, которая должна включать финансовый сектор, промышленный сектор, и сферу борьбы с коррупцией».

«Надеюсь, что это станет планом действий для Украины и США. Без сомнения, новый президент США будет главным образом концентрироваться на внутренних вопросах. Но когда речь идет о внешнем лидерстве, мы ожидаем, что Соединенные Штаты покажут действительно сильное международное лидерство при президенте», – отметил Яценюк.