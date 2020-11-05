Сменил прописку с Донецка на Киев: Юристы пояснили, лишается ли переселенец госпомощи

Для внутреннее перемещенных лиц (ВПЛ) смена регистрации места жительства (прописки), например, с Донецка на Киев, не влияет на выплату им государственной помощи. Об этом рассказали правозащитники проекта «Юридический советник для переселенцев».
Действующим законодательством пока не предусмотрено такого основания для отмены справки о постановке на учет ВПЛ и / или прекращения выплаты адресной помощи (пособия переселенца), как изменение переселенцем зарегистрированного места жительства (прописки) с неподконтрольной правительством Украины территории.
Согласно Постановлению Кабмина министров Украины от 01.10.2014 № 509 «справка переселенца» является тем документом, который подтверждает факт внутреннего перемещения и постановки на учет внутренне перемещенного лица. При этом сама по себе смена «прописки» не меняет факта перемещения лица с неподконтрольной территории на контролируемую, если такое перемещение действительно имело место.
Основаниями для отмены справки о постановке на учет ВПЛ, в соответствии со ст. 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», по-прежнему остается:
- представление самим переселенцем заявления об отказе от справки;
- совершение уголовного преступления, направленного на:
– насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
– посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
– террористический акт;
– вовлечение в совершение террористического акта;
– публичные призывы к совершению террористического акта;
– создание террористической группы или террористической организации;
– содействие совершению террористического акта;
– финансирование терроризма;
– совершение уголовного преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка или военного уголовного преступления;
- возвращение к прежнему месту постоянного проживания при наличии подтвержденной информации об этом (такая норма не действует во время карантина и в течение 30 дней после его отмены);
- выезд на постоянное место жительства за границу;
- представление заведомо недостоверных сведений при постановке на учет.
В свою очередь выплата адресной помощи (пособия переселенца) зависит от наличия у ВПЛ действующей справки о постановке на учет ВПЛ и других обстоятельств (например, депозита, собственного жилья и т.п.), которые прямо Постановлением КМУ от 01.10.2014 № 505.
Однако надо иметь в виду, что переселенцы по ч. 2 ст. 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» обязаны сообщать об изменении места жительства органам социальной защиты населения по новому месту жительства в течение 10 дней со дня прибытия на новое место жительства. Соответственно, если «прописка» осуществляется по другому адресу, чем та, которая указана в справке о постановке на учет ВПЛ, после ее изменения следует сообщить об этом органам социальной защиты населения.