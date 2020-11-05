В «ЛНР» российские байкеры режут металлолом для «ДНР»

В «ЛНР» байкеры российского клуба «Ночные волки» числятся в составе «республиканской» армии и получают фиктивное «довольствие». Сами мотоциклисты в «ЛНР» не находятся.

Как отмечает канал соцсети «Тайны Луганской республики», российских байкеров «крышует» «депутат народного совета ЛНР» Виталий Кишкинов. Отмечается, что у Кишкинова прозвище «Прокурор», т.к. он ранее «при Украине» был водителем у прокурора.

«У нас есть несколько вопросов к "Прокурору" Виталию Кишкинову и к тем чиновникам из МВД, которые оказывают покровительство "Ночным волкам"… За какие заслуги байкеры числятся во 2-й Отдельной гвардейской мотострелковой бригаде НМ ЛНР? Они получают там зарплату и имеют статус участников боевых действий, хотя они нигде не воевали (разве что языком)», – говорится в посте.

В «ЛНР» отмечают, что «Ночные волки» живут на базе в Луганске. «И, как и положено настоящим "патриотам" занимаются резкой металлолома и сдачей его в Енакиево (ДНР). Среди них есть уроженцы Харькова и Киева, которые находятся в розыске в РФ», – говорится в сообщении.

Напомним, что «Ночные волки» – байкерский клуб, действующий еще со времен СССР (с 1989 года). В России зарегистрирован в 1995 году как общественная организация «Русские мотоциклисты». С 2014 года активно поддерживают «Л-ДНР», постоянно участвуя в «республиканских» мероприятиях.