Для жителей из «ЛНР»: В Северодонецке переселенец создал хостел (Фото)

В Северодонецке переселенец из Луганска Ярослав Богомаз развивает хостел, стоимость – 50 грн койко-место в сутки. Об этом рассказали администраторы проекта USAID «Экономическая поддержка восточной Украины».

Ярослав стал одним 10-ти предпринимателей из Донецкой и Луганской областей, которые с сентября участвуют в программе менторской поддержки бизнеса от USAID. Цель программы – понять, куда двигаться дальше и как позиционировать свои товары и услуги на рынке в условиях карантина.

Ярослав Богомаз стал предпринимателем всего лишь весной этого года. Идея с созданием хостела пришла из-за потребностей людей, которые приезжают в Северодонецк из «ЛНР».

До начала войн на Донбассе Ярослав жил и работал в Луганске, затем выехал с семьей в Северодонецк.

«У меня осталось много контактов. Когда кому-то из знакомых требовалось жилье, они звонили мне. Сначала я приводил людей домой, позволял переночевать. Впоследствии стал снимать им квартиры. Но запрос на такую услугу постоянно рос, реклама шла впереди меня. Я решил, что мой социальный проект может стать бизнесом», – говорит Ярослав Богомаз.

Весной мужчина решил оформить предприятие – снял помещение бывшего общежития в Северодонецке, приобрел 4 кровати, сделал небольшой ремонт. Все места в его хостеле «Уют» постоянно забронированы.

Когда начался карантин, КПВВ на Луганщине прекратили работу. И люди остались в его хостеле на несколько месяцев.

«Заложниками» карантина стали 7 человек в хостеле, они не смогли уехать домой.

«Они здесь сдружились, стали как семья. Праздники и дни рождения проводили вместе. Также я помогал старым одиноким людям оформлять документы. Один мужчина жил 4 месяца – пока ему делали документы, я каждый день привозил ему продукты», – вспоминает Ярослав.

Плата за ночь в хостеле для пенсионеров и студентов – 50 грн. Сейчас в хостеле уже 18 кроватей, предприниматель планирует еще увеличивать их количество. Также есть большая кухня, душевая.

Обычно в хостеле останавливаются на неделю.

«Кто не может заплатить – тот не платит. Как-то был случай, когда женщина сидела на лестнице хостела, у нее не было денег, не знала, куда идти. Я пустил ее без денег. Я от этого не обеднею, но человек переночует в постели, а не на улице. Такие случаи – постоянно. Иногда таким моим поступкам удивляются знакомые, но мне приятно помочь людям, оказавшимся в беде. Люди потом благодарны мне, некоторые плачут, когда выселяются», – говорит Ярослав, который сам является переселенцем.

«Мои клиенты – пенсионеры и студенты. Я понимаю, что сейчас спрос на недорогое жилье связан с конфликтом на востоке, когда он завершится, мне нужно развиваться дальше. Буду делать ставку на молодых людей, которые приезжают в город на работу, им требуется определенное время на трудоустройство, чтобы заработать первую зарплату. Здесь услуги хостела будут уместны», – делится планами Ярослав Богомаз.

На днях предприниматель получил грант от общественной организации «Альянс» – сейчас завозит газовые плиты для кухни, начал там делать ремонт.

«С Ярославом мы работаем в направлении маркетинга, думаем, как масштабировать услуги, начать рекламировать его хостел, предложить новые услуги. Я верю, что полученные консультации помогут ему продолжать помогать людям и развивать собственное дело», – сказала менторка проекта USAID Елена Набокова.

А еще Ярослав мечтает создать на Луганщине большой реабилитационный центр, чтобы помогать людям, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах.