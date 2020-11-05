Политика Байдена и Трампа по Украине сильно отличаются, – экс-посол США

Политика кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена по Украине, Европе и России сильно отличаются между собой. Об этом сегодня, 5 ноября, заявил посол США в Украине в 1998-2000 гг., старший научный сотрудник Стэнфордского университета Стивен Пайфер во время Киевского форума, посвященного выборам Ппрезидента США.

«Если Дональд Трамп будет переизбран – его уже не будут беспокоить следующие выборы. Поэтому Республиканская партия, возможно, в этом плане будет чувствовать себя более свободной. И здесь инстинкты Трампа могут проявиться, и возможно он сможет по-другому посмотреть на Украину, в отличие от того, когда он пытался получить от президента Украины определенную поддержку на выборах», – сказал Пайфер.

Он также отметил, что существует вероятность того, что Дональд Трамп захочет вывести США из НАТО. «В этом плане Украина может иметь определенные трудности», – добавил экс-посол.

Пайфер считает, что победа Джо Байдена будет лучшим вариантом для Украины. «В этом случае американская политика сможет двигаться в направлении поддержки Украины. Байден понимает Украину, он очень поддерживает Украину», – сказал он.

По мнению Пайфера, в США может сложиться ситуация, когда на выборах победит кандидат от Демократической партии Джо Байден, при этом сенат будут контролировать «республиканцы».

«Джо Байден очень много времени провел в сенате, он сенатор старой гвардии в том смысле, что понимает, как там что делается, и имеет личных друзей среди сенаторов-республиканцев. Поэтому он сможет находить возможности работать, так сказать, в двухпартийной основе и сглаживать разногласия», – резюмировал Пайфер.