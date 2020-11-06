Много заказов к школе: В Счастье переселенка вышивает маски (Фото)

Переселенка из Луганска Юлия Лукьянова в период карантина вышивает защитные маски. Об этом рассказали организаторы проекта USAID «Экономическая поддержка восточной Украины». (Проект USAID) Юлия Лукьянова из города Счастье Луганской области принимает участие в программе менторской поддержки малого бизнеса.

До войны Юлия работала в Луганске бухгалтером. После 2014 года переехала в город Счастье и решила зарабатывать предпринимательством.

Женщина несколько лет занимается пошивом одежды и его ремонтом. Получив оборудования, начала практиковать вышивку на одежде.

«Когда-то я вышивала бисером иконы, это было хобби. Несколько продавала, что-то дарила. Впоследствии ко мне стали обращаться знакомые – кому-то подшить, сшить. Два года назад я получила грант от Красного Креста Украины – машинку для вышивки. Сейчас именно на ней декорируют одежду», – рассказывает Юлия Лукьянова.

Первыми ее клиентами были друзья и знакомые, потом начали приходить новые люди.

Предпринимательница вышивает рушники, сорочки, выполняет другие индивидуальные заказы от местных жителей.

С началом карантина жители Счастья и окружающих сел стали заказывать у Юлии маски. Особенно много заказов она получила перед началом обучения в школе.

«К 1 сентября я сшила много масок – из натуральной ткани, в них можно дышать. Родители заказывали такие для детей-школьников. Сейчас начала выполнять корпоративные заказы. Некоторые маски созданы в единственном экземпляре по заказу клиента», – говорит мастер.

Менторка проекта USAID Елена Набокова с сентября предоставляет предпринимательнице консультации по поводу привлечения новых клиентов, расширение бизнеса, вывода его на новый уровень развития. «С Юлией мы начали думать, как привлечь новых клиентов. Это должно быть что-то авторское, созданное для конкретного человека или предприятия. Поскольку сейчас людям нужны маски, Юлия решила вышивать на них. Так получила заказ от местного отделения полиции. Надеюсь, что на очереди будут другие заказчики», – рассказала Набокова.

В планах предпринимательницы – изготовление масок для работников других предприятий, нанесение на них логотипов. Также Юлия планирует создать страницу в социальных сетях, выкладывать фото своих работ и больше рассказывать о себе.