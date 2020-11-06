Паспорт с пропиской в Дебальцево не меняю принципиально, – правозащитница Ястребова

Если на неподконтрольной Украине части Донбасса отстаивать свои права людям в принципе невозможно, то на подконтрольной – вопрос не в пассивности людей, а в их незнании, их нужно научить бороться. Такое мнение высказала юристка, руководитель «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова, передает «Трибун».

Ястребова рассказала, что родилась в Дебальцево (Донецкая обл.) и прожила там до 2015 года. На тот момент работала в аппарате местного суда. До начала военного конфликта на Донбассе не имела опыта ни в общественной, ни в правозащитной деятельности. После выезда на подконтрольную Украине Ястребова занялась правозащитной деятельностью. «Я не считаю себя профессиональным правозащитником, но рада, что у меня есть возможность совмещать профессиональную деятельность с общественной», – сказала она.

Оно из основных направлений деятельности «Восточной правозащитной группы» – отстаивание прав переселенцев. «Ни для кого не секрет, что переселенцев с Донбасса обвиняют в том, что сейчас происходит на востоке. Многие не могли снять квартиру из-за своей прописки. Паспорт с дебальцевской пропиской я не меняю принципиально. Для меня он, как лакмусовая бумажка, и, судя по реакции на него, я могу понять, кто передо мной стоит», – отметила правозащитница.

По ее словам, на подконтрольной Украине части Донбасса также существуют нарушения прав человека. «К сожалению, на подконтрольной территории и до начала военного конфликта права нарушались, и право на достойный труд – одно из часто нарушаемых. С началом войны у администраций и чиновников появилась оговорка, что эти нарушения связаны непосредственно с боевыми действиями… Так, как Министерство энергетики и угольной промышленности обошлось с шахтерами, работавшими по состоянию на 2014 год на предприятиях, относящихся непосредственно в его управлении, очень похоже на то, что происходит в ОРДЛО. Люди, в лучшем случае, получили на руки трудовые книжки и справки о задолженности. А решения судов, по которым взыскана задолженность, не говоря уже за компенсацию, не исполняются. И тут предприятие или уже ликвидировано, или, если оно перерегистрировано, нет руководителя», – рассказала Ястребова.

В этом плане она привела пример по горнякам шахты «Фащевская» (город Перевальск, Луганская обл., после 2014 г. – под контролем «ЛНР»). «На момент начала боевых действий у людей уже была задолженность, хотя уголь отгружали, и шахта работала. Люди даже во время обстрелов находились в шахте, чтобы обеспечивать его жизнедеятельность. И с чем столкнулись эти шахтеры, которые в лучшем случае получили справки? Наши юристы помогли им оформить документы, на руках есть решение суда, а министерство это игнорирует и регулярно дает отписки. Для галочки они выполнили постановление о перерегистрации всех предприятий на подконтрольной Украине территории. Там, где выбран новый юридический адрес для шахты "Фащевская", даже письма никто не получает. Игнорируется полностью на всех уровнях – начиная от исполнителей, заканчивая лицами, принимающими решения, которые могли дать какой-то практический алгоритм для разрешения этой ситуации», – рассказала она.

«На людей просто плюнули, а мы должны понимать, что Фонд соцстрахования берет свои отчисления за счет заработной платы – если зарплата не выплачена, то и денег в Фонде нет. Соответственно, людей кинули и на стаж – они бесплатно поработали и им сказали вот такое вот "спасибо"», – дополнила Ястребова.

В нынешних условиях она не видит перспектив угольной промышленности на Донбассе. «Нам 30 лет твердят, что шахты убыточные и их надо закрывать. Но при этом Министерство образования за государственные деньги продолжает из года в год планировать бюджетные места и молодежь в шахтерских городах продолжают обучать на те профессии, которые, в принципе, не будут нужны в таком количестве и не имеют будущего. Это государственный подход? Пока есть дотации из государственного бюджета и есть лазейка у теневых дельцов для обогащения, им выгодно такое положение вещей. Люди молчат, их используют, альтернативы с рабочими местами нет. Их эксплуатируют. Государственные дотации идут "налево" нужным людям. И, думаю, с децентрализацией лучше не станет – когда убыточные предприятия не приносят денег в бюджет, к процветанию это не приведет», – считает правозащитница.

В таких условиях, по ее мнению, особо важна роль правозащитных организаций, в частности, в плане обучения принципам отстаивания своих прав жителями. И если на неподконтрольной территории отстаивать права в принципе невозможно, то на подконтрольной, по мнению Ястребовой, «это вопрос не пассивности, а незнания».

Как сообщалось ранее, 13 октября в городе Лисичанске (Луганская обл.) неизвестные разбили автомобиль директора Восточной правозащитной группы Веры Ястребовой. Правозащитница связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. Сейчас по данному факту полиция проводит досудебное расследование.