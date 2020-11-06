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В «ЛНР»: В Алчевске произошел взрыв, есть пострадавший

06.11.20 08:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» в г. Алчевске от взрыва неизвестного предмета пострадал мужчина. Об этом сегодня, 6 ноября, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

«От дежурной "скорой медицинской помощи" поступило сообщение, что в результате срабатывания неизвестного взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1941 года рождения. Пострадавший в состоянии средней степени тяжести, с диагнозом "травматическая ампутация 1-2 пальца левой кисти, множественные резаные раны правой кисти" госпитализирован в Алчевскую ЦГМБ», – утверждают в «ЛНР».

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