Подрывал мосты: На Луганщине задержали участника диверсионной группы «ЛНР»

В Луганской области Служба безопасности Украины задержала жителя Северодонецка, причастного к подрыву ряда объектов инфраструктуры Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным предварительного следствия, в июне-июле 2014 года мужчина входил в состав незаконных вооруженных формирований «ЛНР», диверсионной «группы Бергмана» («Немца»). Правоохранители задокументировали, что именно эта группировка подорвала 5 мостов в Луганской и Донецкой областях, еще 4 – заминировала.

«В течение 2018-2020 годов оперативники СБ Украины задержали активных участников группы и во взаимодействии с Нацполицией ликвидировали несколько заложенных ими схронов. Лишь один из диверсантов в течение 6 лет скрывался от украинского правосудия в России», – говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленник планирует прибыть на Луганщину по личным делам, и задержали его после приезда в Украину.

Бывшему участнику НВФ сообщено о подозрении в совершении преступления, он находится под арестом.