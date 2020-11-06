Резников сообщил, при каких условиях переселенцы смогут проголосовать на выборах в ОРДЛО

В случае проведения местных выборов по украинскому законодательству в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на них смогут проголосовать внутренне перемещенные лица. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Громадське радіо».

Проведению выборов должно предшествовать решение всех вопросов по безопасности: должен состояться вывод иностранных войск с территории Украины, полное разоружение всех незаконных вооруженных формирований, демилитаризация. Тогда переселенцы смогут там голосовать.

«О возможности проведения выборов в ОРДЛО можно говорить после решения всех вопросов безопасности, привлечения патрулей Нацполиции и приглашения туда расширенного мандата ОБСЕ с возможностью ведения там полицейской миссии», – пояснил Резников.

«Я убежден, что должно быть также восстановлено право для ВПЛ выбирать власть на родной Луганщине и Донетчине, как они сейчас, впервые за 6 лет, получили право голосовать на местных выборах. И я не думаю, что будут проблемы парламента Украины, как суверена, принять решение и дать им возможность голосовать, когда они вернутся в свои дома», – сказал Резников.

Также министр отметил, что, по Минским соглашениям, Верховной Радой должен быть принят отдельный закон о проведении выборов в ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что Алексей Резников считает, что предложения Украины, выписанные в «дорожной карте» по возвращению Донбасса, «абсолютно выполнимы». Самый короткий срок для проведения местных выборов, учитывая время на вывод войск, разоружение и так далее – это весна следующего года.

Напомним, сегодня, 5 ноября, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о создании «Плана совместных шагов» по достижению мира на Донбассе. Первоначальными пунктами указаны разоружение незаконных формирований в «Л-ДНР», вывод иностранных войск, передача под контроль Украины части границ. Окончательное взаимное освобождение удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» – не позднее 15 декабря 2020 года. Местные выборы – не позднее 31 марта 2021 года, в соответствии с Конституцией и законами Украины, и с соблюдением стандартов ОБСЕ.

В РФ заявили, что предложения Украины по урегулированию ситуации на Донбассе отличаются от алгоритма Минских договоренностей.

Ранее «Л-ДНР» внесли на рассмотрение Трехсторонней контактной группы свой проект «дорожной карты» из 15 пунктов по реализации Минских соглашений. В частности, предлагается, что в составе Украины образуются Отдельный район Донецкой области и Отдельный район Луганской области, которые функционируют до 2050 года. Указывается, что исполнительная власть на местах действует согласно законам Украины. Формируются отряды народной милиции ОРДЛО, выводятся иностранные вооруженные формирования с территории Украины и разоружаются незаконные группы под эгидой ОБСЕ. После этого в ОРДЛО проводятся выборы. «Республики» распускаются после избрания Донецкого и Луганского райсоветов.

После выборов 2 месяца отводится на то, чтобы Украине был передан участок границы с Россией. Через 2 месяца после передачи границы Украина должна снять экономическую блокаду и вернуть госучреждения на территории ОРДЛО. Одновременно Донецк и Луганск выводят свою администрацию из ранее «национализированных» предприятий (то есть они возвращаются прежним собственникам).