Карточки пополнения счета и колбаса с белой плесенью: В Донецке показали покупки на 2 тысячи рублей (Фото)

Жительница неподконтрольного украинским властям Донецка Юлия сделала обзор своих покупок на сумму 2 тыс. руб. (755 грн по местному курсу на 7.11.2020).

Девушка отдает предпочтение полезной пище, следит за фигурой, и к выбору продуктов питания подходит очень внимательно.

Основную часть покупок девушка сделала в местном супермаркете. Она купила:

40-метровое двухслойное бумажное полотенце – по акции, за 81 руб. (31 грн);

хлебцы «Докторские» с овсяными высевками;

бананы – на 69 руб. (26 грн);

йогурт для заправки салата;

кефир 1-процентный «Новая деревня» 450 г;

сыр «Новогрудские дары» 232 г – на 114 руб. (43 грн);

хлебцы с черникой;

селедку 350 г в баночке;

салфетки для уборки «Фрекен Бок»;

маленькую бутылочку воды;

большую пачку антибактериальных салфеток;

слойку с грибной начинкой – 19 руб. (7 грн);

сырочек «Советский» – 4 штуки;

одноразовые маски – упаковка 10 штук.

Кроме того, Юлия приобрела колбасу с белой плесенью по 210 руб. (79 грн) за 150 г. Она рассказала, что очень любит эту колбасу, и очень рада, что ее можно купить в Донецке.

«Я покупаю очень вкусный творог на развес. Но его, как оказалось, везут с России. Таможня не пустила, нет творога вкусного моего», – пожаловалась дончанка и добавила, что взяла пачку творога 9-процентного «Добрыня» и 200-граммовую пачку кремообразного творога «Ферма».

На рынке она купила 100 г сырого миндаля для добавления в творог, каши и на перекус с чаем. Также на рынке были приобретены две карточки пополнения счета – на 100 руб. (38 грн) и 50 руб. (19 грн) и «очень вкусные красные яблоки». «Просто балдежные, кисло-сладенькие», – прокомментировала Юлия.

«В общем, не знаю, что вам сказать. Все очень дорогое. У нас цены повысились… Две тысячи рублей (755 грн – ред.) – как не бывало», – резюмировала жительница Донецка.