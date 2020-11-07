Плоды более сладкие: В Донецке созревают цитрусовые (Фото)

В «ДНР» в Донецком ботаническом саду начали созревать цитрусовые – лимоны, апельсины, мандарины и грейпфруты. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Всего в саду представлены более 20 сортов цитрусовых. Растут они в оранжерее хозяйственно-полезных растений. Первые саженцы появились здесь еще в советские времена. С конца 70-х годов были привезены хорошие сорта цитрусовых японской селекции, которыми пополнилась коллекция.

Самый молодой экземпляр коллекции цитрусовых – апельсин клубничный или земляничный. Его саду подарил 2 года назад растениевод-любитель из Донецка. Плоды у него более душистые и мякоть в плодах немного красноватая, а не такая оранжевая, как у традиционных сортов.

Цитрусы в ботсаду отличает особый вкус: если сорвать созревший плод, он будет более сладким. Это объясняется тем, что привозные апельсины и мандарины на их родине собирают недозревшими, чтобы они выдержали транспортировку и не потеряли форму и товарный вид.

Но попробовать плоды из сада мало кому удается: они не продаются, а специальная дегустация проходит лишь раз в году, в декабре, когда плоды полностью созревают.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube